Такое решение было принято из-за долгов по зарплатам морякам и проблем с документами

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 20 человек экипажа танкера Unity под флагом Лесото, который был задержан в порту Мурманска из-за долгов по зарплатам морякам и проблем с документами, написали заявления на списание с судна. Об этом сообщила ТАСС инспектор труда Российского профсоюза моряков (РПСМ) Ольга Ананьина.

"Почти весь экипаж танкера - 24 человека - написал заявление на списание из-за того, что компания-судовладелец постоянно задерживает заработную плату. Желание остаться в экипаже изъявили только несколько человек", - сказала Ананьина.

Она отметила, что сейчас танкер находится в порту Мурманска. Со слов моряков на борту, у них заканчивается вода, запаса продуктов хватит примерно на две недели. 9-10 сентября ожидается погрузка танкера.

Представитель РПСМ добавила, что инцидент с танкером Unity не первый, в котором фигурирует компания "Арго танкер групп". Ранее проблемы с выплатой заработной платы были выявлены на танкере "Дигнити". В конце августа через профсоюз морякам удалось добиться выплаты 10,5 млн рублей.

О задержании танкера Unity из-за долгов по зарплатам морякам, проблем с контрактами и судовыми документами сообщалось 1 сентября. Общая сумма задолженности перед моряками на середину августа составляла 4,9 млн рублей и $28,5 тыс.