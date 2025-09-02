Он проходит от Белоруссии через Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и заканчивается в Пакистане

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пакистан считает важным реализацию проекта Трансафганского транспортного коридора. Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"[В ходе визитов пакистанских делегаций в РФ и российских в Пакистан] были подписаны протоколы, направленные на развитие нашего сотрудничества в области сельского хозяйства, сталелитейного, железнодорожного производства, транспорта. В частности, [обсуждалось] создание транспортного коридора, который проходит от Белоруссии через Россию, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и заканчивается в Пакистане. Мне кажется, что этот коридор крайне важен", - сказал он.