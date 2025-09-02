Принимая во внимание отсутствие начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях, Банк России также не ожидает масштабного оттока средств с банковских вкладов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Введение цифрового рубля может повлиять на ликвидность банков, но значительного оттока средств из банковского сектора не будет. Об этом сообщается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 гг.

"Введение цифрового рубля может повлиять на ситуацию с банковской ликвидностью, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора. Процесс введения цифрового рубля будет поэтапным и растянутым во времени. Кредитные организации смогут адаптироваться к появлению цифровой формы российского рубля", - говорится в документе.

Принимая во внимание отсутствие начисления процентов на остатки средств в цифровых рублях, Банк России также не ожидает масштабного оттока средств с банковских вкладов и из других финансовых инструментов в результате введения цифрового рубля.

"Тем не менее по мере расширения практики использования цифровых рублей Банк России при определении лимитов по своим операциям будет учитывать спрос экономических агентов на цифровые рубли и компенсировать потребность банков в выпадающих средствах, чтобы ставки денежного рынка оставались вблизи ключевой ставки", - отмечается в документе.