Они составили 877,6 тыс. единиц

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых и LCV автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января - августа 2025 года снизились в годовом выражении на 25% и составили 877,6 тыс. единиц, сообщил Минпромторг РФ.

Рынок новых авто отечественного производства снизился на 6%, до 483 тыс. штук.

В частности, рынок легковых автомобилей упал на 23%, до 768,2 тыс., LCV на 21%, до 66,4 тыс., грузовиков на 56%, до 35,96 тыс. и автобусов - на 49%, до 7 тыс.

Непосредственно в августе продажи новых транспортных средств сократились в годовом выражении на 21% - до 135, 5 тыс. штук. Но в то же время это на 1% больше, чем было реализовано автомобилей в июле 2025 года.

Так, легковых автомобилей было продано 121,6 тыс. единиц, что на 17% меньше, чем в августе 2024 года, но на 1% больше, чем в июле 2025 года. Рынок LCV снизился год к году на 30% и на 9% по сравнению с июлем 2025 года, составив 8,4 тыс. штук. Продажи грузовиков в отчетном месяце снизились в годовом выражении на 58%, но одновременно выросли по отношению к июлю 2025 года на 3%, составив 4,5 тыс. единиц. Также в августе было продано 1,1 тыс. автобусов, что на 20% меньше, чем годом ранее, но на 6% больше, чем в июле 2025 года.

Рынок новых электромобилей за восемь месяцев снизился на 47% и составил 7,3 тыс. штук. Доля изготовленных в РФ электрокаров составила 28% против 19% в аналогичном периоде 2024 года.

"Доля российской техники по итогам января - августа 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 75 тыс. шт., что на 2% больше, чем в августе 2024 г. Вместе с этим, за месяц реализовано 60,5 тыс. импортных автомобилей - на 37% меньше, чем за август 2024 г.", - прокомментировали в министерстве.