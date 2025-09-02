По итогам 2026 года инфляция может вернуться к цели в 4%, отметил зампред Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются в ответ на меры денежно-кредитной политики (ДКП). Достигнутой жесткости ДКП достаточно, чтобы по итогам 2026 года инфляция вернулась к цели в 4%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Во второй половине года мы существенно ужесточили кредитную политику. Результаты этих решений мы уже можем наблюдать. Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются. Полагаем, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4%", - сказал он.