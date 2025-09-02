Перебоев в снабжении не ожидается, сообщил губернатор города

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Ситуация с поставками бензина в Севастополь стабилизировалась, и в ближайшее время перебоев в снабжении не предвидится, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

В конце августа на заправках Севастополя в течение нескольких дней фиксировались перебои с высокооктановым топливом. Развожаев заявлял, что дефицит должен был быть восполнен к вечеру 22 августа, а в течение ближайших дней топливо должны были доставить на заправки. О таком же дефиците сообщали и в Республике Крым, где связывали это с временными трудностями с доставкой светлых нефтепродуктов.

"Небольшие были сбои, надо признать. Особенно по АИ-95, по остальным позициям разрывов не было. <…> При поддержке, прежде всего, Минэнерго России, Минтранса России и при постоянном контроле вице-премьера Александра Валентиновича Новака вся логистическая цепочка отслеживается. У нас где-то недельный запас бензина присутствует по всем маркам", - сказал губернатор.

По его данным, имеющийся запас позволяет избежать ситуации, когда бензина на заправках нет по несколько дней.

Он пояснил, что в настоящее время поставки бензина производятся по морю. "Есть и определенный ценовой рост из-за логистики сложной", - признал Развожаев.

Глава Севастополя также отметил, что одной из причин роста потребления бензина в этом году стал возросший поток автотуристов, и спрос на топливо заметно превышает прошлогодний.