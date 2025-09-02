Глава Минпромторга России отметил, что во время переговоров с зарубежными партнерами, в том числе из арабских стран, Китая, вопросы поставок вертолетов обсуждаются

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Импортозамещенный "Ансат" с российскими двигателями будет пользоваться спросом за рубежом. Такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Это машина, которая, уверен, будет пользоваться спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. <...> Думаю, эта машина станет новой жемчужиной в короне российской авиации", - сказал Алиханов после первого полета импортозамещенного "Ансата" в Казани.

Он отметил, что в ходе переговоров с зарубежными партнерами, в том числе из арабских стран, Китая, вопросы поставок вертолетов обсуждаются.

Как уточнили в пресс-службе холдинга" Вертолеты России", импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Новый "Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования.