Эксперт Кумар: cближение Индии, РФ и КНР ведет к сотрудничеству без диктата США

Профессор факультета международных исследований Университета имени Джавахарлала Неру отметил, что Нью-Дели и Пекин найдут альтернативу американскому доллару как средству торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Сближение Индии с Россией и КНР на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проложит путь к широкому сотрудничеству этих стран и позволит противостоять давлению США. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС индийский эксперт-американист, профессор факультета международных исследований Университета имени Джавахарлала Неру Арвинд Кумар, комментируя итоги встреч в Тяньцзине.

По его словам, саммит проходил на фоне споров о тарифах США и размышлений о том, как это повлияет на ведущие экономики мира. "Индия сейчас в какой-то степени стала главной мишенью этих пошлин, поэтому Нью-Дели нужно найти альтернативу существующему сценарию. Индии нужно знать, как работать с Китаем или с Россией, потому что это, возможно, может позволить решить какие-то проблемные вопросы", - сказал он.

"Сближение Индии с Китаем, сближение Индии с Россией - это то, что проложит путь к широкому сотрудничеству. Речь идет не только о покупке или импорте российской нефти. Все выйдет далеко за эти рамки. Индия и Китай будут развивать свои общие цели, стремясь к достижению определенного процесса. И Индия, и Китай найдут способы предложить альтернативу доллару как средству торговли. Думаю, эти процессы будут набирать обороты", - указал эксперт.

Как отметил Кумар, "послание ШОС заключалось в том, чтобы оставаться верными основополагающей миссии организации и продвигать лучшее будущее". "Это очень важно, поскольку символизирует многостороннее сотрудничество. США же все еще находятся под влиянием менталитета холодной войны", - добавил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

Перед началом саммита ШОС Путин в формате "на ногах" переговорил "на троих" с лидерами Индии и КНР. После саммита Путин и Моди на одном автомобиле отправились к месту российско-индийских переговоров. Но по прибытии лидеры не сразу вышли из машины, а еще около 50 минут оставались в Aurus, беседуя тет-а-тет. После этого они переместились в зал переговоров, где их ожидали делегации. Днем ранее Моди, впервые с 2018 года посетивший Китай, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На переговорах они согласились, что Нью-Дели и Пекин - партнеры, а не соперники, и договорились развивать сотрудничество в разных областях.