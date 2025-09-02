Иск отозван из-за признания финансовой организации банкротом

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Башкирии Уральского главного управления ЦБ РФ подал ходатайство о прекращении принудительной ликвидации Промтрансбанка (ПТБ) из-за признания финансовой организации банкротом. Арбитражный суд республики удовлетворил ходатайство, передает корреспондент ТАСС из суда.

"В материалы дела поступило ходатайство о прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что решением Арбитражного суда от 29 июля 2025 года банк ПТБ признан несостоятельным - банкротом", - зачитала документы судья, обращаясь к истцу.

На заседании присутствовал только представитель Нацбанка Башкирии. После чего судья вынесла определение о прекращении производства по делу.

15 апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Промтрансбанк. Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Выплаты вкладчикам начались с 18 апреля.