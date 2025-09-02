WSJ: Трамп за день на криптовалюте заработал больше, чем за жизнь на недвижимости

По данным газеты, этот "торговый дебют" стал, возможно, самым крупным финансовым успехом семьи президента США с момента его инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Состояние семьи президента США Дональда Трампа увеличилось более чем на $5 млрд за один день, благодаря выпускаемой ими криптовалюте World Liberty Financial (WLFI). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, заработанная за один день после открытия торгов токеном WLFI сумма превысила стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп.

Отмечается, что этот "торговый дебют" стал, возможно, самым крупным финансовым успехом семьи президента США с момента его инаугурации.

Криптопроект World Liberty Financial был основан год назад во время предвыборной кампании Трампа. Тогда президент США заявил, что это поможет "сделать Америку снова великой, но в этот раз с помощью криптовалют", сообщает WSJ.

Семье Трампа принадлежит чуть менее четверти всех токенов WLFI. Сам президент США назван почетным соучредителем World Liberty Financial.