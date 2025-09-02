АТОР: отмена виз в РФ для граждан Китая привела бы к всплеску турпотока из КНР

В ассоциации отметили, что Китай - основной поставщик туристов в Россию

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отмена виз в Россию для граждан Китая могла бы поспособствовать всплеску числа поездок китайских туристов в РФ, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.

"Отмена виз всегда стимулирует въездной туристический поток - в отдельных случаях рост может достигать 1,5-2 раз. Уверен, что в случае отмены виз российское направление вызовет дополнительный интерес у китайских туристов. Хотя мы находимся в конце традиционного туристического сезона и сохраняются такие проблемы, как высокая стоимость авиаперелетов и вопросы безопасности, уверен, что, если визы для китайцев отменят, мы увидим всплеск прибытий как организованных групп, так и самостоятельных путешественников из Китая", - сказал Мусихин, слова которого приводят в АТОР.

В ассоциации отметили, что Китай - основной поставщик туристов в Россию. По итогам 2024 года граждане этой страны совершили 848 тыс. визитов в РФ с целью туризма. Это половина всех визитов в Россию с целью туризма за год. За первые шесть месяцев 2025 года из Китая в РФ приехало 317,8 тыс. туристов.

Сейчас между Россией и Китаем действует двустороннее соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп. Такой режим предполагает, что туры могут организовывать только аккредитованные туроператоры двух стран, а в группе должно быть не менее пяти и не более 50 человек. За январь - июнь 2025 года в РФ по групповым безвизовым спискам въехали 165,8 тыс. граждан КНР. Остальные туристы приезжали, получив обычную или электронную визу.

Электронная виза начала действовать с августа 2023 года. Ее можно получить за несколько дней, стоимость составляет около $40-50. Недавно срок ее действия увеличен до 120 дней, а срок пребывания в России по ней - до 30 дней. "Такие гибкие условия электронной визы РФ позволяли бы туристам совершать многократные короткие туры выходного дня в Москву, Санкт-Петербург, Казань и т. д. Однако проблема в том, что электронная виза - однократная. То есть по ней въехать в Россию можно только один раз, а для следующего въезда потребуется получать новую визу", - объяснили в АТОР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.