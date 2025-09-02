За летние месяцы паромы перевезли 306 153 тонны грузов, контейнерная линия - 40 000 тон

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Оборонлогистика", являющаяся одним из операторов морской линии по доставке грузов в Калининградскую область и из нее, за три летних месяца уменьшила объем паромных и контейнерных перевозок в регион по сравнению с предыдущими тремя весенними месяцами на 19%, однако увеличила их в августе по сравнению с июлем.

"Это связано с тем, что весной работали все пять железнодорожных паромов - "Амбал", "Балтийск", "Генерал Черняховский", и "Маршал Рокоссовский", и "Антей". Летом ситуация менялась: "Антей" в начале июня ушел с линии, затем в ремонт ходил "Рокоссовский", и в конце августа в ремонт ушел "Балтийск", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе компании. Так, за летние месяцы паромы перевезли 306 153 тонны грузов, а контейнерная линия - 40 000 тонн, всего 346 153 тонны, в то время как за три весенних месяца - 429 722 тонны.

По данным "Оборонлогистики", паромы на линии Усть-Луга - Балтийск в обоих направлениях в Калининградскую область в августе увеличили перевозки на 16% по сравнению с предыдущем месяцем. На линии практически весь месяц работали четыре железнодорожных парома ("Амбал", "Балтийск", "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский"). Паром "Балтийск" ушел с линии на ремонт только 24 августа.

Суммарно четыре парома перевезли 101 197 тонн грузов, в том числе 2 300 вагонов и 1 833 единицы накатной техники. В августе на паромах основную номенклатуру составили, как обычно, горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания.

В августе "Оборонлогистика" также обслуживала контейнерную линию Санкт-Петербург - Калининград. На ней работал сухогруз "Спарта II", к которому в конце августа присоединились суда "Спарта" и "Пижма", а также совершивший один кругорейс теплоход "Спарта IV". Суммарно они перевезли более 17 тыс. тонн грузов, что на 26% больше, чем в прошлом месяце. В июле на этой линии работало лишь одно судно - "Спарта II".

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран Евросоюза. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит товаров в регион. Альтернативой проезду по суше является переправа грузов в регион через нейтральные воды Балтийского моря.