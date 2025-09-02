Президент республики Александар Вучич выразил надежду на то, что крупные игроки смогут договориться по этому вопросу

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине заявил о договоренности двух стран совместно решать проблему американских санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Третьим вопросом были санкции против NIS, мы договорились работать вместе, чтобы нам удалось спасти эту важную компанию и ее деятельность. Мы не хотим ничего ни у кого красть и не будем проводить никакой национализации. Мы надеемся, что крупные игроки смогут договориться по этому вопросу", - заявил Вучич сербским СМИ по итогам встречи.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 27 августа Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, шестой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.