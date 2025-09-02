Средства пойдут на обновление сетей и обеспечение жителей региона качественными коммунальными услугами, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Поморья планируют в ближайшие пять лет дополнительно привлечь 25 млрд рублей инвестиций в сферу ЖКХ. Об этом губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил на встрече с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

"В ближайшие пять лет хотим дополнительно привлечь 25 миллиардов рублей инвестиций в эту сферу, больше 400 километров сетей привести в нормативное состояние и порядка 140 тысяч жителей обеспечить качественными коммунальными услугами", - сказал Александр Цыбульский.

По данным правительства Архангельской области, износ коммунальной инфраструктуры в регионе составляет около 76%. За последние пять лет в ее обновление инвестировали 12,3 млрд рублей внебюджетных средств. Это позволило обновить 238 км сетей, модернизировать 64 котельные общей мощностью 300 МВт и улучшить качество оказания коммунальных услуг для 95 тыс. жителей Поморья.