Глава ВТО предупредила о риске отсроченных последствий пошлин США в 2026 году

Начнет падать всплеск мировой торговли, вызванный авансовыми закупками товаров в первой половине года, отметила Нгози Оконджо-Ивеала

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отсроченные последствия американских пошлин могут наступить в 2026 году. Такое мнение выразила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

По ее словам, мировая торговля может ощутить на себе последствия введения пошлин "позднее" в 2026 году, когда начнет падать всплеск мировой торговли, вызванный авансовыми закупками товаров в первой половине года.

"Возможно, в дальнейшем мы начнем наблюдать некоторые другие последствия, поскольку запасы товаров на складах иссякают и последствия начинают проявляться, но это мы увидим в следующем году", - сказала она агентству Reuters. Она добавила, что в текущем году экономисты ВТО "по-прежнему ожидают некоторого роста" мировой торговли.

В августе эксперты организации скорректировали прогноз развития мирового товарооборота на 2025 год. После первой волны американских пошлин в апреле они прогнозировали его снижение в текущем году на 0,2%, теперь они ожидают, что он вырастет на 0,9%. Экономисты ВТО также понизили прогноз роста мировой торговли в 2026 году до 1,8% по сравнению с ранее ожидавшимися 2,5%.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).