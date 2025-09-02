В ходе испытаний проверят работу основных общесудовых систем и систем главной энергетической установки, сообщили в пресс-службе корпорации

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Южный центр судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) приступил к швартовным испытаниям сухогрузного судна проекта RSD 49 "Каспийский берег" на производственной площадке "Лотос" в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСК.

"На производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК приступили к выполнению пуско-наладочных работ и швартовным испытаниям на сухогрузном судне проекта RSD 49 "Каспийский берег". <…> В ходе испытаний корабелы проведут проверку работы основных общесудовых систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами продолжится обустройство и отделка жилых и служебных помещений сухогруза", - говорится в сообщении.

В ОСК отметили, что особенностью судна является наличие большого среднего трюма длиной более 50 м, который позволяет перевозить негабаритные грузы.

Универсальные сухогрузы проекта RSD 49 предназначены для транспортировки генеральных, навалочных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Судостроение - одна из традиционных отраслей Астраханской области. В регионе располагаются несколько крупных и средних предприятий, способных строить суда различного назначения, а также вести ремонт судов весом до 6 тыс. тонн. Крупные предприятия судостроительного комплекса области также специализируются на строительстве морских гидротехнических сооружений для освоения шельфовых месторождений. В прошлом году заказчикам было передано два судна.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС) - единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия южных регионов РФ. ОСК - судостроительный холдинг России, в который входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В регионе представлены три площадки ЮЦСС: судостроительный завод "Лотос", "Красные Баррикады" и "АСПО".