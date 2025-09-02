Она составит в 2026 году 49 млн рублей, а с учетом регионального софинансирования - 70 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заявка Вологодской области на федеральное финансирование проектов по развитию промышленности впервые одобрена в полном объеме. Она составит в 2026 году 49 млн рублей, а с учетом регионального софинансирования - 70 млн рублей, которые направят на компенсацию части затрат предприятий на переоснащение, сообщила пресс-служба губернатора области.

"На 2026 год Вологодская область получит 49 млн рублей федеральных средств на развитие промышленного потенциала, как мы и заявляли, без корректировки суммы. Это большое достижение для региона. <…> Общий объем средств по единой региональной субсидии в следующем году составит 70 млн рублей. Из них 21 млн рублей добавим из областного бюджета", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на покупку отечественного оборудования, первого взноса по договору лизинга, на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Ранее на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым губернатор предложил расширить возможности использования средств субсидии и внедрить новый вид поддержки - возмещение затрат промпредприятий на услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестпроекта. Мантуров поддержал идею и поручил Минпромторгу, Минстрою и Минэнерго России проработать такую возможность.

Фонд развития промышленности увеличил объем выданных займов промышленникам в 1,6 раза - с 874 млн рублей в 2024 году до 1,4 млрд рублей в этом году. Предприятия привлекают в особую экономическую зону "Вологодская".

Объем инвестиций в экономику области увеличился в 2024 году на 37% - до 250,4 млрд рублей в сравнении с аналогичным предыдущим показателем. По этому показателю область стала четвертой в стране. Сейчас индекс промышленного производства в регионе на 2,4 процентных пункта выше среднероссийского уровня. По объему отгруженной промышленной продукции в расчете на душу населения Вологодская область занимает 14-е место в России и четвертое место в Северо-Западном федеральном округе, добавил губернатор.