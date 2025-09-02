Ситуация с ценами на бензин в России

Власти региона постоянно контролируют ситуацию

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Топливный рынок Херсонской области, где на данный момент сохраняется дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95, полностью стабилизируется до конца сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Херсонской области.

"На некоторых заправках Херсонской области сохраняется дефицит бензина марок АИ-92 и АИ-95, из-за чего цены поднимались вверх. <…> Благодаря оперативным действиям федеральных властей, полная стабилизация топливного рынка ожидается уже в сентябре. Это обеспечит бесперебойную работу заправочных станций и устойчивое снабжение качественным горючим по доступным ценам для всех жителей области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что власти Херсонской области постоянно контролируют ситуацию с топливом в регионе, что "позволяет системно решать вопросы обеспечения доступным топливом".