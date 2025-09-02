По сведениям агентства Reuters, до сих пор доля мировой торговли, осуществляемой по правилам ВТО, составляла порядка 80%

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Доля мировой торговли, осуществляемой по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), снизилась до 72% после введения американских пошлин с начала 2025 года. Такую оценку представила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"Пока большая часть торговли осуществляется на условиях принципа наибольшего благоприятствования, я думаю, мы должны радоваться этому. Мы еще далеки от [показателя в] 50%", - сказала она агентству Reuters. По его сведениям, до сих пор доля мировой торговли, осуществляемой по правилам ВТО, составляла порядка 80%.

Оконджо-Ивеала добавила, что мир переживает "крупнейшее нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет". Поэтому она не удивлена, что "некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему".

Режим наибольшего благоприятствования - один из основных принципов работы ВТО. Он предполагает, что страна - участница организации обязана предоставлять всем членам ВТО такие же торговые льготы, включая тарифы и условия доступа на рынок, какие она предоставляет любой другой стране. Этот принцип исключает дискриминацию отдельных участников организации.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).