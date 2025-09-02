По данным агентства, у индийских фармацевтических компаний существует потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20%

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Индия намерена нарастить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды в стремлении снизить зависимость от рынка США на фоне возросших американских торговых пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в индийских деловых кругах.

Фармацевтическая промышленность Индии освобождена от 50-процентных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, но сектор находится в напряжении из-за неопределенности, связанной с создавшейся ситуацией. "В этих условиях Нью-Дели стремится диверсифицировать экспортную цепочку и увеличить свою долю рынка в России, Бразилии, Нидерландах и в других странах", - сказали собеседники агентства.

По их словам, у индийских фармацевтических компаний существует потенциал для увеличения экспорта на новые рынки на 20%. Однако они не могут заменить поставки индийской фармацевтики в США, которые всегда будут иметь решающее значение для Индии.

По данным правительства Индии, на США приходится чуть более трети фармацевтического экспорта республики. Продажи индийских лекарств на американском рынке в 2025-2026 финансовом году (начался 1 апреля) выросли на 20%, до около $10,5 млрд. Великобритания является вторым по величине экспортным рынком для фармацевтики Индии с объемом продаж в $914 млн, за ней следует Бразилия - $778 млн. Экспорт в Нидерланды и Россию в текущем финансовом году составил $616 млн и $577 млн соответственно.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт индийских товаров в США были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.