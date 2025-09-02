Курс юаня вырос до 11,27 рубля

МОСКВА, 2 сентября /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 1,44%, до 2 845,39 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,65% - до 1 112,18 пункта. Курс юаня вырос на 4,15 копейки, до 11,27 рубля.

"Индекс Мосбиржи опустился к зоне поддержки у 2 850 - 2 860 пунктов. Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон на этой неделе рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций. Внешний новостной негатив смягчили сообщения о подписании нового меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о стратегическом сотрудничестве. Между тем зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предупредил о последствиях избыточного и преждевременного снижения ключевой ставки", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

К закрытию основной торговой сессии в лидеры роста вышли акции ТМК (+4,83%) и бумаги "Полюса" (+0,82%).

"Акции ТМК дорожают на фоне подписания меморандума между "Газпромом" и Китаем о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", так как ожидается рост спроса на трубы, производимые компанией, что приведет к заметному увеличению ее выручки. Ценные бумаги "Полюса" растут следом за мировыми ценами на золото, так как драгоценный металл сегодня снова обновил абсолютный рекорд стоимости, впервые в истории превысив $3 578 за тройскую унцию", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидеры снижения вышли акции "Русала" (-4,28%), Whoosh (-3,76%), бумаги холдинга "Группа Позитив" (-3,64%), акции холдинга "Эн+" (-3,62%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (-3,46%).

Прогноз на 3 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 80,2-81,2 рубля за доллар США и 11,2-11,4 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 825 - 2 925 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 3 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на среду: 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.