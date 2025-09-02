В Перми начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы "Большого Савина"

По данным Минтранса, всего в России до 2030 года планируется модернизировать не менее 75 аэропортов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Большое Савино" начинается в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Идем в реконструкцию взлетно-посадочной полосы, проектная документация готова. Я считаю, что мы готовы справиться с этой задачей", - сказал Махонин.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе форума развития "Города будущего" в Перми сообщал, что министерство транспорта России до 2029 года вложит порядка 18 млрд рублей в обновление перрона международного аэропорта Перми "Большое Савино". По его словам, работы по обновлению перрона уже начались.

По данным Минтранса РФ, всего в России до 2030 года планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд рублей. Как отмечал Никитин, это увеличит пропускную способность воздушной сети страны на 40%.