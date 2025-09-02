Грузопоток на железных дорогах Монголии постоянно растет, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Монголией строительство новых железных дорог для соединения с транспортной системой Китая. Об этом в комментарии телеканалу "Россия-1" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Коллеги хотят дополнительные какие-то соединения [с железными дорогами Китая] сделать. Мы готовы это обсуждать, но <...> надо считать аналитику, считать экономику, и, в принципе, мы открыты для диалога с монгольской стороной", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что грузопоток на железных дорогах Монголии постоянно растет. "Сегодня три, пять, семь процентов мы растем в год. В принципе, дальше тоже ожидаем рост", - сказал он.