Росавиация сертифицировала 10 поисково-спасательных учреждений на эксплуатацию БАС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Росавиация сертифицировала 10 подведомственных поисково-спасательных учреждений как эксплуатанты беспилотных авиационных систем (БАС). Это позволит им использовать 87 ранее закупленных квадрокоптеров, а также повысит эффективность поисково-спасательных работ, сообщили в Telegram-канале "Беспилотная сфера. Объясняет Росавиация".

"10 подведомственных Росавиации поисково-спасательных учреждений получили сертификаты эксплуатантов БАС. Теперь они смогут использовать в работе ранее закупленные 87 квадрокоптеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из 87 квадрокоптеров 24 направили в ФКУ "Северо-Западный АПСЦ", по 12 получили ФКУ "Центральный АПСЦ" и "Приволжский АПСЦ". В ФКУ "Южный АПСЦ" распределили 21 беспилотник и по 3 отправили в ФКУ "Вологодская РПСБ", "Ухтинская РПСБ", "Уфимская РПСБ", "Казанская РПСБ", "Камчатская РПСБ, "Сахалинская РПСБ".

"В России становится все больше профессиональных эксплуатантов БАС, получивших сертификаты в Росавиации. Теперь ими стали подведомственные ФКУ, которые смогут применять беспилотники для повышения эффективности поисково-спасательных работ", - отметил заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин.