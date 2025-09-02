Научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси считает, что проект "Сила Сибири - 2" смещает траекторию экспорта

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Подписание Россией и Китаем юридически обязывающего меморандума по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" демонстрирует решительное намерение Москвы переориентировать экспорт энергоносителей с Запада на Восток. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

"Практически нет сомнений в том, что проект "Сила Сибири - 2" представляет собой ясное намерение России сдвинуть траекторию экспорта своих энергоносителей на восток более решительным образом, чем мы видели до сих пор", - заявил американский политолог.

"Однако, - убежден он, - не меньшей истиной является и то, что сохранение отношений в сфере энергетики с Европой полностью отвечает долгосрочным экономическим интересам России, так как Москва получает выгоды от диверсифицированного экспортного портфеля энергоносителей, включающего западных клиентов". "Новая договоренность с Китаем осложняет возобновление российско-европейской торговли энергоносителями, однако необязательно закрывает дверь для нее. Вероятность перезагрузки такого рода в значительной степени является политическим вопросом, зависящим от успешного дипломатического урегулирования украинского кризиса", - полагает эксперт.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Кроме того, "Газпром" и Китайская национальная газовая корпорация (CNPC) договорились об увеличении поставок по действующему газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м. По словам Миллера, новый газопровод "Сила Сибири - 2" станет крупнейшим и наиболее капиталоемким проектом газовой отрасли в мире. В общей сложности в рамках официального визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано 22 документа о сотрудничестве.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.