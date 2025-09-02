Полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что сейчас экономическое развитие России осуществляется в сложных геополитических условиях

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Механизмы для социально-экономического развития Дальнего Востока необходимо разрабатывать не в ущерб всей стране. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"[Сказать, что] сделаем регулирование на Дальнем Востоке таким, чтобы ну уж совсем уйти куда-нибудь туда, в межпланетное завтра, непростой вопрос. Потому что в любом случае бюджет один, страна одна. Скажем так, изменяя сценарные условия для одной территории, мы в любом случае не сможем не влиять на другие. Поэтому я считаю, что надо аккуратно", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о том, какие новые меры поддержки необходимо создать на Дальнем Востоке.

Трутнев отметил, что сейчас экономическое развитие страны осуществляется в сложных геополитических условиях. "Ситуация на Руси достаточно напряженная. Большое количество <…> окружающих [нас] стран объявили нам санкции. Стараются затормозить наш экономический рост. Вот то, что сейчас <…> [сделано на Дальнем Востоке] вообще-то, сказать честно, это [сделано] вопреки", - добавил вице-премьер.

Ранее Трутнев сообщал, что с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке инициировано более 2,8 тыс. новых инвестпроектов стоимостью 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложены 5,1 трлн рублей, введено 944 предприятия и создано более 170 тыс. рабочих мест.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.