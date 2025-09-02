Лавров: соглашение о ЗСТ между Индонезией и ЕАЭС подпишут до конца года

Глава МИД РФ также указал, что Россия и Индонезия занимаются реализацией нескольких крупных совместных инициатив

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Индонезия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) до конца 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Новые горизонты в развитии сотрудничества откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. Мы довольно быстро движемся к этой цели. На полях Петербургского международного экономического форума было принято Совместное заявление о завершении переговоров. Рассчитываем, что подписание соглашения состоится до конца текущего года", - отметил он.

Лавров также указал, что Россия и Индонезия занимаются реализацией нескольких крупных совместных инициатив. "В их числе - проект российской компании "Роснефть" и ее индонезийского партнера "Пертамина" по строительству нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в районе города Тубан (провинция Восточная Ява). Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее газета Jakarta Globe со ссылкой на министра иностранных дел Индонезии Сугионо сообщила, что Индонезии и ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли в декабре в России.