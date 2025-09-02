Шесть участников из региона получили дипломы о профессиональной переподготовке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Первых специалистов в области развития промышленного туризма обучили на Камчатке, все они получили дипломы о профессиональной переподготовке. Об этом ТАСС сообщил министр туризма Камчатки Владимир Русанов в преддверии сессии "Круизный туризм Дальнего Востока" Восточного экономического форума.

"Камчатский край подключился к реализации Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность". Уже шесть участников из региона получили дипломы о профессиональной переподготовке. В это число вошли как представители предприятий, так и аттестованные экскурсоводы, сотрудники министерства туризма Камчатского края - ведь понимание специфики промышленного туризма и стимул к развитию этого направления должно быть на любом уровне. Например, для предприятий - это возможность диверсифицировать свое производство, получить дополнительный заработок, сделать себе рекламу. А туроператоры получают новые экскурсии, которыми в том числе можно заполнить дни, когда невозможно вылететь или выйти в море из-за непогоды, когда наблюдается сложная обстановка в горах", - сказал Русанов.

По его словам, Камчатскому краю есть, что показать гостям в части промышленного туризма. "В первую очередь это рыбопромышленные предприятия, предприятия, производящие добавки с омега-3 из камчатского лосося, минеральную воду, продукты питания. Также интерес у нашего туриста вызовут энергетические и горнодобывающие предприятия", - рассказал руководитель профильного министерства.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.