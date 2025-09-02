Трутнев: создание единого преференциального режима в ДФО напрашивалось давно

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Создание единого преференциального режима для бизнеса на территории Дальнего Востока требовалось давно. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мне просто кажется, что объединение всех префрежимов, создание такой общей оболочки, оно напрашивается. Потому что их уже сильно много", - сказал вице-премьер.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что единый преференциальный режим для бизнеса будет создан на территории Дальнего Востока и в Арктике. Министр отмечал, что в рамках новой системы планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы.

