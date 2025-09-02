Также пройдут испытательные полеты, на которых участники смогут протестировать грузовые дроны и мультикоптеры повышенной дальности полета

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты на форуме "Крылья Сахалина" в этом году представят около 70 сценариев применения беспилотных аппаратов, в том числе в областях безопасности, логистики, производстве, сельском хозяйстве. Об этом в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Форум беспилотников - это не столько дискуссии, сколько практика. Причем как для специалистов, так и любителей. Мы покажем возможности новой инфраструктуры дронопорта "Пушистый", на которой пройдут испытания беспилотных комплексов различного назначения. Представим порядка 70 сценариев применения БПЛА. Например, в сфере развития транспортной инфраструктуры, мониторинга окружающей среды и экологического контроля, повышения безопасности и защиты населения, логистики и оптимизации производственных процессов, цифровизации сельского хозяйства", - рассказал губернатор.

Он добавил, что в ходе форума также пройдут испытательные полеты, на которых участники смогут протестировать грузовые дроны и мультикоптеры повышенной дальности полета. Будут также представлены и морские беспилотники, которые участвуют в обследовании морского дна и инженерно-геологических исследованиях.

"Продемонстрируем беспилотники, которые обеспечивают безопасность морских платформ, помогают предотвращать аварии и ликвидировать последствия разливов нефти, очищать водоемы от мусора. На форуме также пройдут всероссийские состязания среди роботизированных лодок и хакатоны по разработке подводных аппаратов", - отметил Лимаренко.

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября, станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем. Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.