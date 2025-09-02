Резиденты ТОР "Бурятия" вложили порядка 9,7 млрд рублей в проекты республики

Директор КРДВ региона Дмитрий Хамеруев отметил, что до 2028 года планируется вложить в экономику республики более 13 млрд рублей и создать 89 новых рабочих мест

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Более 20 резидентов территории опережающего развития "Бурятия" инвестировали в свои проекты почти 9,7 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) директор КРДВ Бурятия Дмитрий Хамеруев.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. ТОР "Бурятия" создана в 2019 году.

"На сегодняшний день 21 компания имеет статус резидента ТОР "Бурятия". Общий объем инвестиций - 51,2 млрд рублей, фактически вложено порядка 9,7 млрд рублей", - сообщил Хамеруев.

По его словам, инвесторы активно осваивают такие сферы как промышленность, медицина, туризм, строительство, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Одним из значимых инвестиционных проектов стало строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Байкал - общая стоимость проекта составила около 3,4 млрд рублей, создано 20 новых рабочих мест.

Самым крупным является проект по развитию Окино-Ключевского буроугольного месторождения Бурятии со строительством железнодорожного пути: до 2028 года планируется вложить в экономику республики более 13 млрд рублей и создать 89 новых рабочих мест. Резидентами ТОР "Бурятия", отметил Хамеруев, становятся не только крупные компании, но и представители малого бизнеса: например, компания "Свет", зарегистрированная в поселке городского типа Селенгинск, ставшая резидентом в 2025 году, инвестирует 7,3 млн рублей в производство металлических и деревянных изделий для строительства, штат - семь человек.

"Участие таких небольших предприятий существенно стимулирует развитие инфраструктуры и экономики моногородов, способствуя созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни местного населения", - подчеркнул директор КРДВ Бурятия.

