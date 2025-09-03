РФ не видит в этом необходимости после успешного перезапуска предприятия, указал первый вице-премьер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Mazda не выходил с предложением реализовать опцион на выкуп доли в бывшем совместном предприятии с "Соллерсом" во Владивостоке и вряд ли выйдет, но российские власти не видят в этом необходимости после успешного перезапуска предприятия. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Mazda не выходила с предложением (о реализации опциона на выкуп доли - ТАСС). Я думаю, что уже и не выйдет, опцион уже заканчивается", - сказал он.

Мантуров также подчеркнул, что это предприятие после ухода Mazda работает и выпускает продукцию. "Отмечу, что мы не видим в этом необходимости, поскольку "Соллерс" еще в 2023 году успешно перезапустил предприятие во Владивостоке, где сегодня производит уникальный и востребованный на российском рынке продукт - туристические автобусы. Важно, что "Соллерс" также сохранил команду завода и в полной мере выполняет все социальные обязательства перед трудовым коллективом", - сказал он.

Mazda Motor рассматривала Россию как один из важнейших рынков и с 2012 года стала выпускать во Владивостоке свои автомобили в рамках совместного предприятия с компанией "Соллерс". На предприятии проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6. Однако цепочки поставок необходимых для этого деталей и узлов были разорваны в условиях санкций против РФ. В ноябре 2022 года Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке "Соллерсу".

