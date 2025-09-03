В частности, на стенде ведомства представлены образцы разработок ЦАРС и "Дрон солюшнс", "Скат" Калашникова, принтер для 3D- и 5D-печати промышленных запчастей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/ Минпромторг показывает на своем стенде на Восточном экономическом форуме современные разработки отечественной промышленности, среди которых новые беспилотные системы, образцы зарядных станций для электромобилей и модули управления ими с телефона, принтеры для 3D- и 5D-печати, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на стенде представлены образцы разработок ЦАРС и "Дрон солюшнс", "Скат" Калашникова, принтер для 3D- и 5D-печати промышленных запчастей, легкой промышленности, образцы экипировки для спорта, роботизированные комплексы для логистических предприятий, оборудование для медицинской отрасли.

Кроме того, пермская компания ПСС показала образец зарядной станции для электромобилей, а также представила программно-аппаратный комплекс для управления электрокарами. Он предполагает возможность блокирования передачи данных от электромобиля определенным источникам, а также установку специального мобильного приложения для управления с телефона водителя. Как пояснил ТАСС гендиректор дочерней компании МБКИ Максим Политов, с помощью приложения водитель может видеть все параметры машины, управлять всеми системами, в том числе зарядкой, и отслеживать авто в режиме реального времени.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.