По данным пресс-службы заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в 2024 году турпоток Дальнего Востока составил 6,5 млн человек

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Безвизовый режим между Россией и Китаем позволит увеличить туристический поток в регионы Дальнего Востока в разы. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

"Для нас новость очень хорошая, очень положительная. Ждем поток инвестиций как со стороны дружественного нам соседа, так, собственно говоря, и со стороны наших инвесторов. <…> Я думаю, что он (турпоток - прим. ТАСС) увеличивается в разы больше, чем он есть на сегодняшний день", - сказал он.

По данным пресс-службы заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в 2024 году туристский поток Дальнего Востока составил 6,5 млн человек, что выше показателей 2023 года на 5%. В прошлом году самыми популярными регионами стали Приморский край, его посетили 2,3 млн человек, Хабаровский край - 1,3 млн человек, Бурятия - 9 тыс. человек. В этом году за пять месяцев ДФО посетили 2,2 млн туристов, что выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема форума - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.