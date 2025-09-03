Данного объема планируется достичь при условии восстановления рыночной конъюнктуры

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества - готова выйти на добычу 50 млн тонн угля в год уже в 2026 году при восстановлении рынка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в ходе Восточного экономического форума.

"Учитывая наши производственные мощности и компетенции команды, при условии восстановления рыночной конъюнктуры, мы готовы выйти на уровень добычи в 50 млн тонн в год уже в следующем году", - отметили в компании, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее компания сообщала, что рассчитывает достичь уровня добычи в 50 млн тонн в год к 2025 году.

УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает Эльгинское угольное месторождение с запасами свыше 2,2 млрд тонн - одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля.

