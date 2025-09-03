Сейчас данная тенденция на снижение сохраняется, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем нелегального оборота разных категорий товаров в 2018-2023 годах в России снизился с 30% до 8,9% благодаря маркировке, эта тенденция сохраняется. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В 2018-2023 годах объем нелегального оборота по разным категориям товаров по официальной статистике снизился с порядка 30% до 8,9%, и эта тенденция сохраняется", - сказал Мантуров.