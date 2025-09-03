МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем реализации новых легковых автомобилей в России по итогам августа 2025 года составил 122,2 тыс. единиц, что на 17,6% ниже показателя августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", по итогам последнего летнего месяца 2025 года в нашей стране было реализовано 122 235 новых легковых автомобилей. Это на 17,6% меньше, чем в августе прошлого года", - сказано в сообщении.

Первое место в марочном рейтинге с большим преимуществом снова заняла отечественная Lada, продажи которой в августе составили 27,6 тыс. автомобилей. В топ-5 также вошли Haval (16 тыс. авто), Chery (11 тыс.), Geely (8,7 тыс.) и Belgee (7,8 тыс.).

В модельном рейтинге наиболее востребованными автомобилями по итогам августа стали машины семейства Lada Granta (в том числе произведенные на его базе), реализованные в количестве 12,9 тыс. единиц, а также Haval Jolion (6,6 тыс. авто), Lada Vesta (6,3 тыс.), Belgee X50 (5,1 тыс.) и Chery Tiggo 7L (3,8 тыс.).

При этом в январе - августе 2025 года в России реализовано 773,3 тыс. новых легковых авто. Этот результат на 23% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.