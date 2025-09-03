Александр Калинин заявил, что "межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками значительно будут снижены"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Массовый запуск цифрового рубля значительно снизит трудности в межстрановых расчетах. Такое мнение высказал президент "Опоры России" Александр Калинин на сессии "Сотрудничество МСП со странами АТЭС" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Межстрановые препятствия в виде хождения денег между банками значительно будут снижены. Мы фактически являемся свидетелями технологических революций", - сказал Калинин, комментируя планирующийся массовый запуск цифрового рубля.

Он подчеркнул, что использование цифрового рубля ускорит расчеты.

О цифровом рубле

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Тестирование бюджетных выплат в цифровых рублях начнется во второй половине 2025 года. Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года.