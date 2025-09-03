Граждане могут получить такой статус, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили более 50 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минфин обсуждает с Банком России снижение денежного критерия для "особо квалифицированных" инвесторов, которым в рамках эксперимента могут разрешить инвестировать в криптовалюты, заявил журналистам директор департамента Минфина Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Предполагается, что этот статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

"Мы ровно эти цифры обсуждаем. То есть мы считаем, что можно эти критерии и скорректировать в меньшую сторону. Но вот как - пока обсуждается. Ну то есть могут быть рассмотрены предложения в целях снижения этого лимита. Чтобы у нас прослойка граждан, которые туда попадут, была более существенной, и мы смогли обкатать все процессы в рамках этого ЭПР (экспериментальный правовой режим - прим. ТАСС)", - сказал Яковлев.

Как заявлял ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, категория "суперквалифицированных" инвесторов, имеющих возможность инвестировать в криптоактивы, пока не закреплена законодательно, при согласии кабмина нужно будет внести изменения в законодательство.

