РГБ создает обширный корпус текстов для нейросети на основе отечественной литературы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ, "Ленинка") работает над созданием собрания обширного корпуса текстов отечественной литературы для разработки нейросети, способной генерировать разнообразные смыслы. Об этом сообщил генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда на сессии "От Толстого к метавселенным: будущее литературы в цифровом мире", которая проходит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году.

Вадим Дуда, присутствующий на сессии в дистанционном режиме, отметил, что креативные индустрии привносят в экономику порядка 8-10 новых триллионов рублей в год. "Это достаточно большой рынок интеллектуальных прав. Но если это интеллектуальные права - значит там должно содержаться много смыслов нужных наших стране. [В частности, должна идти речь] о суверенитете и уважении к своей истории. Я думаю, что всем понадобится доступ к огромному количеству правильно обработанного контента. <...> Как мне кажется, одна из важнейших задач, которая перед нами стоит - чтобы книги были внедрены в эту новую экономику", - сказал он в ходе дискуссии.

Для этого, по мнению гендиректора РГБ, необходимо создавать полный корпус отечественных книг. При этом, он отметил, что задача является трудновыполнимой, в частности, из-за наличия огромного количества переизданий. "Как выделить огромный корпус произведений, который нужно дальше закрутить в некую метавселенную, нейросеть, из которой мы бы доставили более точные и емкие смыслы? Мне кажется, вызов примерно в этом - нам необходимо создать такой корпус смыслов, состоящих из нашей литературы. Стратегия "Ленинки" примерно в этом и заключается", - поделился Дуда.

