Выплаты составят 56,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В "Таврическом банке" застрахованы вклады порядка 57 тыс. физлиц и юрлиц, выплаты страхового возмещения составят 56,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Агентства страхования вкладов (АСВ).

"По предварительным данным, в "Таврическом банке" застрахованы вклады порядка 57 тыс. физических и юридических лиц (из них около 2 тыс. лиц - с суммой на счете до 1 тыс. рублей). Им должно быть выплачено 56,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Выплаты начнутся не позднее 17 сентября 2025 года. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях до 10 млн рублей.

Заявление на выплату можно подать онлайн на сайте АСВ или через портал "Госуслуги" - средства перечислят по указанным реквизитам счета или на карту "Мир". Также можно обратиться лично в банк-агент (его выберут до 8 сентября), либо направить документы почтой на адрес агентства.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Таврический банк" из-за полной утраты банком собственного капитала.