На Урале предприниматели смогут получить заем со ставкой от 0,5 от ключевой

Работа по созданию условий для развития технологического предпринимательства и масштабирования бизнеса продолжится, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Заем со ставкой от половины ключевой ставки Банка России запускают в качестве меры поддержки бизнеса в линейке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, в которых занято 945 тысяч свердловчан - а это почти каждый второй работающий уралец, - одна из наших приоритетных задач. Поэтому с сентября мы вводим новые механизмы, которые помогут предпринимателям развивать свое дело. В линейке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства открываем новые продукты: заем "Приоритет" со ставкой от половины ключевой ставки Банка России и заем "Старт" для начинающих предпринимателей, которые смогут воспользоваться финансовой поддержкой сразу после регистрации ИП или юрлица", - написал Паслер.

Он отметил, что власти видят реальный эффект от реализации механизмов региональной поддержки МСП. Так, компания "Биолоджик" из Заречного начинала с выпуска полезных сладостей с медом, а с господдержкой стала поставлять свою продукцию по всей стране и даже на экспорт - в Китай, ОАЭ и другие страны, меры господдержки экспорта позволяют предприятию Isomax, производство которого находится в поселках Логиново и Марамзино, ежегодно заключать более десяти контрактов с зарубежными заказчиками на сотни миллионов рублей - армирующие сетки, уголки, дюбели и другие товары поставляются в Армению, Казахстан, Белоруссию, Турцию и другие страны. А, например, разработчик собственных манипуляторных установок, группа компаний "Уральский машиностроительный завод", благодаря поддержке существенно увеличила производственные мощности, и их среднегодовой рост объемов производства за последние четыре года составил 27%, завод получил статус малой технологической компании.

"Мы продолжим работу по созданию условий для развития технологического предпринимательства, масштабирования бизнеса и увеличения доходов уральцев, которые работают на предприятиях малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Паслер.