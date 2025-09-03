Путин: воровство резервов РФ разрушит финансово-экономический порядок в мире

Президент России также отметил, что будет усиливаться экономический сепаратизм

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. В этом случае (если Запад передаст замороженные активы РФ Украине - прим. ТАСС) экономический сепаратизм будет только усиливаться и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен", - сказал Путин.

30 августа глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.