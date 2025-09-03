Средства выделят из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 8,6 млрд рублей получит Самарскую область, средства в трехлетнем периоде направят на развитие особых экономических зон (ОЭЗ) и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на заседании правительства.

"Правительство РФ одобрило заявки [Самарской области] на дополнительные средства федерального бюджета на трехлетний период - 8,6 млрд рублей, которые будут учтены уже при текущей корректировке бюджета", - сообщил он, говоря о результатах привлечения средств в рамках реализации программы социально-экономического развития региона.

По информации Федорищева, 3,2 млрд рублей направят на создание инженерных коммуникаций третьей очереди ОЭЗ "Тольятти". Губернатор подчеркнул, что площадка востребована высокотехнологичным бизнесом, на территории ОЭЗ реализуются проекты в рамках новых национальных проектов, в том числе "Новые материалы и химия". Ожидается запуск производства ксантановой камеди резидентом ООО "Рускамедь".

Кроме того, федеральный бюджет направит 2,7 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Еще 2,7 млрд рублей область получит в виде инвестиционного кредита на модернизацию объектов ЖКХ.

Федорищев подчеркнул, что регион ожидает рассмотрения в ближайшие недели и других заявок.