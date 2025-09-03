Они будут идти по рыночным, а не завышенным ценам, заявил президент

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Новые соглашения о дополнительных поставках трубопроводного газа из России дадут Китаю конкурентные преимущества, так как поставки будут идти по рыночным, а не завышенным ценам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Конечно, это [новые соглашения] будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне", - сказал он.

"И, что самое главное, это стабильная поставка, надежная. Все удовлетворены, все довольны этим результатом, честно говоря, я тоже. Все-таки "Газпром" - одна из наших ведущих компаний. У него появляются, расширяются новые рынки", - добавил Путин.

Президент напомнил, что мировая экономика сейчас активно развивается, несмотря на то, что во многих странах идет рецессия, например, в ведущих экономиках еврозоны.

"Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике, которая продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики - 5 с лишним процентов рост [ВВП]", - добавил он.