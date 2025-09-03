Стоимость серебра на Comex превысила $42 впервые с 9 сентября 2011 года

По данным на 17:17 мск, цена на драгметалл составляла $42,01 за тройскую унцию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $42 за тройскую унцию впервые с 9 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:17 мск, цена на драгметалл составляла $42,01 за тройскую унцию (+1,19%). К 17:32 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $42,115 за тройскую унцию (+1,31%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года росла на 0,85% до $3 627,1 за тройскую унцию.