МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот " увеличила пассажиропоток на рейсах между Россией и Китаем за 8 месяцев 2025 года на 33%. Об этом говорится в сообщении компании.

В день появления информации о безвизовом въезде - 2 сентября, число бронирований на рейсы в Китай выросло более, чем в 1,5 раза относительно предыдущего дня.

"Аэрофлот" за 8 месяцев текущего года на 33% увеличил пассажиропоток между Россией и Китаем. По статистике авиаперевозчика, с января по конец августа 2025 года на рейсах группы "Аэрофлот" в пункты КНР и обратно путешествовало более 653 тыс. человек, что на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованным направлением с января по август 2025 года стал рейс Москва - Шанхай - Москва. За отчетный период им воспользовалось более 117 тыс. пассажиров. Кроме того, в топ-3 китайских направлений также вошли рейсы между Москвой и Гуанчжоу (более 93 тыс. пассажиров), Москвой и Санья (более 84 тыс. пассажиров).

В компании напомнили, что с 2 октября текущего года будут возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Гонконг.

"Ожидается, что с введением безвизового режима для россиян в КНР спрос на рейсы между государствами будет расти, что позволит увеличить туристический и деловой пассажиропоток на данных направлениях и укрепить экономические связи России и Китая", - добавили в "Аэрофлоте".