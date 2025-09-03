Также на первом заседании совет утвердил правила работ фонда и сформировал комитеты, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководящий совет американо-украинского инвестиционного фонда, предусмотренного соглашением с США о недрах, на первом заседании разрешил открыть банковские счета фонда и выбрать инвестиционного советника. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня провели первое заседание руководящего совета инвестиционного фонда восстановления, - написала она в Telegram-канале. - Совет утвердил правила работы, сформировал комитеты, а также предоставил полномочия на открытие банковских счетов фонда и выбор администратора и инвестиционного советника". Также на первом заседании совет утвердил правила работ фонда и сформировал комитеты, отметила премьер-министр.

Кабмин Украины 1 сентября назначил в руководящий совет фонда министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, заместителя министра Егора Перелыгина и государственного секретаря министерства иностранных дел Александра Карасевича. Как сообщила теперь Свиридено, от американской стороны в руководящий совет фонда вошли министр финансов США Скотт Бессент, главный инвестиционный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конор Коулман, а также вице-президент и генеральный юрисконсульт DFC Роберт Стеббинс.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.