Энергетик Бузату: Молдавия отказывается от хранения газа в Румынии и на Украине

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Молдавия отказывается от формирования запасов газа на зиму в хранилищах Украины и Румынии. Как сообщил директор государственного предприятия АО "Энергоком" Евгений Бузату, теперь газ будут доставлять в Молдавию в необходимый срок, что позволит оптимизировать расходы на его поставки потребителям.

"Энергоком" уже закупило более 75% газа, необходимого на период 2025-2026 годов. Но теперь мы закупаем его с доставкой в срок, то есть с физической поставкой в октябре, ноябре, декабре и так далее. Больше не храним его. Маршруты стали немного дороже, транспортные операторы подняли транспортные расходы, и больше нет той рентабельности для хранения", - сказал Бузату в эфире телеканала ТВР-Молдова. Вместе с тем он признал, что "Энергоком" все же обязан будет сформировать "запас безопасности газа" в размере от 15% его потребности на случай чрезвычайных ситуаций.

Бузату рассказал, что компания постепенно берет на себя обязанности по выставлению счетов и работе с потребителями, однако переход может занять год, и поэтому эту услугу продолжит выполнять прежний оператор российско-молдавское предприятие "Молдовагаз". По его словам, "трудности переходного периода не отразятся на потребителях - единственным заметным для них изменением станет другой логотип на счетах".

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) решило отозвать лицензию от 6 ноября 2018 года, выданную АО "Молдовагаз" на деятельность по поставке природного газа. Эти права решено передать госкомпании "Энергоком". Учитывая, что "Молдовагаз" обслуживал более 830 тыс. потребителей, процесс смены поставщика продлится до 1 сентября. В НАРЭ отметили, что решение об отзыве лицензии связано с обязательствами Кишинева перед энергетическим сообществом ЕС о внедрении положений третьего энергопакета, которые предусматривают разделение компании "Молдовагаз" на три предприятия: по поставке газа, его транспортировке и распределению. Процесс должен был завершиться к 2026 году, однако после прекращения транзита российского газа по территории Украины и поставок "Газпрома" в Молдавию этот срок сократили до 31 июля.