Прогнозы роста ВВП в 2025 году снижены на 0,2 п.п.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Опрошенные Банком России в августе - сентябре аналитики понизили прогноз по инфляции на текущий год до уровня 6,4% с 6,8% и сохранили его на 2026 год на уровне 4,7%. Прогнозы роста ВВП в 2025 году снижены на 0,2 п.п. Об этом говорится в опубликованных на сайте Банка России итогах опроса.

Аналитики ожидают, что в 2027 году инфляция будет находиться вблизи цели 4%.

Прогнозы роста ВВП в 2025 году снижены на 0,2 п.п., до 1,2%, в 2027 году повышены на 0,1 п.п., до 1,9%, прогноз на 2026 год остался без изменений и составил 1,6%. Медианная оценка долгосрочных темпов роста выросла на 0,2 п.п. и составила 2%. Согласно прогнозам аналитиков, прирост ВВП в 2028 году к 2021 году составит +14,7%.

Ожидания по средней ключевой ставке в 2025 и 2026 годах снизились до 19% годовых (-0,3 п.п.; предполагает, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16% годовых) и 13,2% годовых (-0,6 п.п.). Прогноз на 2027 год повышен на 0,1 п.п., до 10,3% годовых. Прогноз на конец горизонта - 8,5% годовых. Это выше медианной оценки нейтральной ключевой ставки (8% годовых). Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, - 12,5% в 2025 году, 8,5% (-0,5 п.п.) в 2026 году, 6% (+0,1 п.п.) в 2027 году и 4,4% (-0,1 п.п.) в 2028 году.

Уровень безработицы также остался без существенных изменений. Аналитики ожидают, что в 2025 году средняя безработица снизится до 2,3% (-0,1 п.п.), вырастет до 2,5% (-0,1 п.п.) в 2026 году и до 3% в 2028 году, оставаясь значительно ниже значения 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%). При этом аналитики повысили прогноз роста номинальной заработной платы в 2025 году и понизили в 2027-2028 годах. Они ожидают роста на 12,6% (+0,1 п.п.) в 2025 году с замедлением до 8% в 2026 году, до 6,9% (-0,1 п.п.) в 2027 году и до 6,3% (-0,4 п.п.) к концу горизонта.

Аналитики ожидают более крепкий рубль в 2025-2026 годах и более слабый в следующие два года. Прогноз на 2025 год - 85,5 рубля за доллар (предполагает средний курс в сентябре - декабре 2025 года 86,4 рубля за доллар), на 2026 год - 96 рублей за доллар, на 2027 год - 102,6 рубля за доллар, на 2028 год - 105,5 рубля за доллар (по сравнению с июльским опросом рубль крепче на 1,5-2,1% в 2025-2026 годах и слабее на 0,5-1,1% в 2027-2028 годах).